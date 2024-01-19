Зеленський обговорив з прем’єром Албанії "формулу миру" та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у соцмережах.

Під час розмови Зеленський подякував Албанії за чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну, підтримку в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку.

"Представник Албанії узяв участь у 4-й зустрічі радників у Давосі. Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру. Ми розраховуємо на активну підтримку з боку наших партнерів, зокрема Албанії", – додав голова держави.

Лідери України та Албанії також обговорили шляхи поглиблення діалогу Києва з Балканами й продовження оборонної взаємодії, зокрема програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Тирани.

Це перша телефонна розмова Зеленського з прем’єром Албанії з січня 2023 року. Еді Рама також приїжджав до Києва влітку 2022 року.

Минулого року, нагадаємо, Албанія оголосила про відкриття посольства в Україні.