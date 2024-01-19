Зеленский обсудил с премьером Албании "формулу мира" и оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в соцсетях.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Албанию за четкую позицию относительно российского вторжения в Украину, поддержку в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку.

"Представитель Албании принял участие в 4-й встрече советников в Давосе. Сегодня нашей общей задачей является подготовка Глобального саммита мира. Мы рассчитываем на активную поддержку со стороны наших партнеров, в частности Албании", – добавил глава государства.

Лидеры Украины и Албании также обсудили пути углубления диалога Киева с Балканами и продолжение оборонного взаимодействия, в частности программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Тираны.

Это первый телефонный разговор Зеленского с премьером Албании с января 2023 года. Эди Рама также приезжал в Киев летом 2022 года.

В прошлом году, напомним, Албания объявила об открытии посольства в Украине.