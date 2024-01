Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр цієї країни Гі Вергофстадт після ракетної атаки РФ 2 січня заявив, що ЄС повинен посилити військову та фінансову підтримку України.

Про це він написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Вергофстадт зазначив, що 2 січня вранці Київ перебував під жорстокою російською атакою.

"99 ракет, випущених Росією по цивільному населенню. У ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокинься, Європо!", – зазначив політик.

Kyiv is under brutal attack! 99 missiles fired by Russia at civilians. No alternative for the EU than to step up support for Ukraine now. Militarily, financially.



Putin is at war with the European way of life that Ukraine defends. Wake up, Europe! pic.twitter.com/HtvdIu9ajr