Укр Рус Eng

Євродепутат: РФ випустила 99 ракет по Україні – "Прокинься, Європо!"

Вівторок, 2 січня 2024, 12:09

Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр цієї країни Гі Вергофстадт після ракетної атаки РФ 2 січня заявив, що ЄС повинен посилити військову та фінансову підтримку України. 

Про це він написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Вергофстадт зазначив, що 2 січня вранці Київ перебував під жорстокою російською атакою.

"99 ракет, випущених Росією по цивільному населенню. У ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокинься, Європо!", – зазначив політик.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок вранці запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Війна з РФ