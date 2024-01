Член Европейского парламента от Бельгии и экс-премьер этой страны Ги Вергофстадт после ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ЕС должен усилить военную и финансовую поддержку Украины.

Об этом он написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Вергофстадт отметил, что 2 января утром Киев находился под жестокой российской атакой.

"99 ракет, выпущенных Россией по гражданскому населению. У ЕС нет другой альтернативы, кроме как усилить поддержку Украины сейчас. Военно, финансово, финансово. Путин воюет с европейским образом жизни, который защищает Украина. Проснись, Европа!", – отметил политик.

Kyiv is under brutal attack! 99 missiles fired by Russia at civilians. No alternative for the EU than to step up support for Ukraine now. Militarily, financially.



Putin is at war with the European way of life that Ukraine defends. Wake up, Europe! pic.twitter.com/HtvdIu9ajr