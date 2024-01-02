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Генсек Ради Європи назвала ракетні удари РФ воєнними злочинами 

Вівторок, 2 січня 2024, 12:39

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на чергову масовану атаку Росії на Україну зранку 2 січня.

Про це вона написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Пейчинович-Бурич зазначила, що безперервні атаки Росії проти України є неприйнятними. 

"Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами і серйозними порушеннями міжнародного права", – заявила вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Євродепутат Гі Вергофстадт після ракетної атаки РФ 2 січня заявив, що ЄС повинен посилити військову та фінансову підтримку України і закликав Європу "прокинутися".

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