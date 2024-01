Генсек Ради Європи назвала ракетні удари РФ воєнними злочинами 

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на чергову масовану атаку Росії на Україну зранку 2 січня.

Про це вона написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Пейчинович-Бурич зазначила, що безперервні атаки Росії проти України є неприйнятними.

"Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами і серйозними порушеннями міжнародного права", – заявила вона.

Russia’s relentless attacks against Ukraine are unacceptable. Intentionally targeting civilians or civilian objects amounts to war crimes and serious violations of international law @coe