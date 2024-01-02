Генсек Совета Европы назвала ракетные удары РФ военными преступлениями 

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на очередную массированную атаку России на Украину утром 2 января.

Об этом она написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Пейчинович-Бурич отметила, что непрерывные атаки России против Украины неприемлемы.

"Намеренные обстрелы гражданских лиц или гражданских объектов являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права", – заявила она.

Russia’s relentless attacks against Ukraine are unacceptable. Intentionally targeting civilians or civilian objects amounts to war crimes and serious violations of international law @coe — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) January 2, 2024

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Евродепутат Ги Верхофстадт после ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ЕС должен усилить военную и финансовую поддержку Украины и призвал Европу "проснуться".