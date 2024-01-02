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Генсек Совета Европы назвала ракетные удары РФ военными преступлениями 

Вторник, 2 января 2024, 12:39

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на очередную массированную атаку России на Украину утром 2 января.

Об этом она написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Пейчинович-Бурич отметила, что непрерывные атаки России против Украины неприемлемы. 

"Намеренные обстрелы гражданских лиц или гражданских объектов являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права", – заявила она.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Евродепутат Ги Верхофстадт после ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ЕС должен усилить военную и финансовую поддержку Украины и призвал Европу "проснуться".

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