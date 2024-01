Президент Литви закликав негайно передати більше систем ППО Україні

Президент Литви Гітанас Науседа після масованого ракетного обстрілу Росією 2 січня закликав партнерів негайного передати Україні більше систем ППО.

Про це Науседа написав у вівторок у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

2 січня кияни знову розпочали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх будинках, зазначив литовський президент.

"Загибель цивільних, руйнування та тероризм Кремля продовжуються. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно!", – закликав Науседа.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD