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Президент Литви закликав негайно передати більше систем ППО Україні

Вівторок, 2 січня 2024, 13:59

Президент Литви Гітанас Науседа після масованого ракетного обстрілу Росією 2 січня закликав партнерів негайного передати Україні більше систем ППО. 

Про це Науседа написав у вівторок у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

2 січня кияни знову розпочали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх будинках, зазначив литовський президент.

"Загибель цивільних, руйнування та тероризм Кремля продовжуються. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно!", – закликав Науседа.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок вранці запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.


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