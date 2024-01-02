Президент Литвы призвал немедленно передать больше систем ПВО Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа после массированного ракетного обстрела Россией 2 января призвал партнеров немедленного передать Украине больше систем ПВО.

Об этом Науседа написал во вторник в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

2 января киевляне снова начали свое утро с авиаударов России по их домам, отметил литовский президент.

"Гибель гражданских, разрушения и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!", – призвал Науседа.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.