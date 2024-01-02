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Глава МЗС Чехії: Лицемірна РФ звинувачує інших у геноциді, а сама бомбить цивільних

Вівторок, 2 січня 2024, 12:55

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після масованого ракетного обстрілу України 2 січня і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

Про це Ліпавський написав у своєму Twitter (Х) у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Чеський міністр вказав на лицемірство РФ, яка обстрілює цивільних в Україні.

"Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбить цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних", – зазначив міністр.

За його словами, Росія хоче, "щоб ми втомилися від війни і махнули рукою на українців".  Але, запевнив Ліпавський, цього не станеться "ні цього року, ні будь-коли".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Євродепутат Гі Вергофстадт після ракетної атаки РФ 2 січня заявив, що ЄС повинен посилити військову та фінансову підтримку України і закликав Європу "прокинутися".

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