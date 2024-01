Глава МЗС Чехії: Лицемірна РФ звинувачує інших у геноциді, а сама бомбить цивільних

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після масованого ракетного обстрілу України 2 січня і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

Про це Ліпавський написав у своєму Twitter (Х) у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Чеський міністр вказав на лицемірство РФ, яка обстрілює цивільних в Україні.

"Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбить цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних", – зазначив міністр.

За його словами, Росія хоче, "щоб ми втомилися від війни і махнули рукою на українців". Але, запевнив Ліпавський, цього не станеться "ні цього року, ні будь-коли".

Hypocritical Russia. It accuses others of genocide and is itself once again bombing civilian targets in Ukraine and murdering innocents. It wants us to be tired of war and give up on the Ukrainians.



But that is not going to happen. Not this year, not ever.