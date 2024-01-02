Блокада польсько-українського кордону: близько 3 тисяч вантажівок стоїть в чергах

Польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, в чергах наразі стоїть близько трьох тисяч вантажівок.

Про це у коментарі Укрінформу розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда".

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок, 1620 вантажівок стоять у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", – сказав він.

Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика", але черги залишаються – в них стоять 1200 вантажівок.

За його словами, на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується, однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат – до збільшення черг.

Раніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.