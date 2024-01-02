Блокада польско-украинской границы: около 3 тысяч грузовиков стоит в очередях

Польские перевозчики продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, в очередях сейчас стоит около трех тысяч грузовиков.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда".

"Продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро, 1620 грузовиков стоят в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", – сказал он.

Демченко напомнил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини – Медика", но очереди остаются – в них стоят 1200 грузовиков.

По его словам, на других участках границы движение для грузовиков не блокируется, однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков по другим направлениям, и как результат – к увеличению очередей.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что правительство Польши приближается к возможности прекратить блокады дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.

Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.