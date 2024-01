Глава Евросовета: Обстрелы Украины показывают, что РФ не заинтересована в "мирных переговорах"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Для тех, кто верит слухам о том, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует об истинных намерениях Москвы", – указал глава Евросовета.

Он отметил, что российские атаки являются еще более циничными, поскольку усилились именно в период новогодних праздников.

"Дух Украины нельзя сломить. ЕС поддерживает Украину", – подытожил Мишель.

For anybody believing the rumours that Russia is genuinely interested in peace talks, the record number of drones fired in the last 24 hours at Ukraine show the true intention of Moscow. The attacks are all the more cynical given that the increase in their intensity coincides…

На сообщение председателя Европейского совета отреагировал президент Владимир Зеленский, который поблагодарил его за то, что "выразил именно то, что мы все думаем и чувствуем".

"Я благодарен ЕС и вам за непоколебимую поддержку Украины. Европейское единство сильнее российского террора. Мы уже неоднократно это доказывали, и я уверен, что мы будем оставаться сильными и объединенными", – добавил глава государства.

Dear @CharlesMichel, thank you for stating exactly what we all think and feel. I am grateful for the EU’s and your steadfast support for Ukraine. European unity is stronger than Russian terror. We have already proven it many times and I am certain we will remain strong and…