Голова МЗС Німеччини: З кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила останній масований ракетний обстріл Росією України вранці 2 січня.

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"З кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну", – вважає очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Вона нагадала, що системи протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, які Україні дають союзники, "рятують життя кожного дня".

"Ми будемо поруч з народом України доти, доки він цього потребуватиме, доки не буде можливе повсякденне життя без страху та терору", – підсумувала Бербок.

Mit jeder Rakete zeigt Putin, dass er die #Ukraine vernichten will. Mit den von uns gelieferten Patriots & IRIS-T werden jeden Tag Menschenleben gerettet. Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, solange sie uns brauchen und ein Alltag ohne Angst & Terror möglich ist.