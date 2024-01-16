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Дуда зустрівся із Зеленським у Давосі, анонсував візит Туска в Київ

Вівторок, 16 січня 2024, 21:59

Президент Польщі Анджей Дуда 16 січня зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це, як пише "Європейська правда", поінформувала канцелярія польського лідера.

За словами Дуди, із Зеленським він поговорив "про поточну ситуацію – на фронті та у суспільстві".

"Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки; що він може спокійно почати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві за кілька днів", – додав він.

За останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками. Але події останніх днів свідчать, що сторони поступово рухаються до їхнього вирішення.

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Минулого тижня прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. А раніше у вівторок стало відомо про призупинення блокування після домовленостей перевізників із владою Польщі. 

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