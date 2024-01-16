Дуда зустрівся із Зеленським у Давосі, анонсував візит Туска в Київ

Президент Польщі Анджей Дуда 16 січня зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це, як пише "Європейська правда", поінформувала канцелярія польського лідера.

За словами Дуди, із Зеленським він поговорив "про поточну ситуацію – на фронті та у суспільстві".

"Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки; що він може спокійно почати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві за кілька днів", – додав він.

Prezydent @AndrzejDuda: Z Prezydentem @ZelenskyyUa rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja – na froncie i społeczna.



Zapewniłem Prezydenta Zełenskiego, że nasza polityka wobec Ukrainy będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia; że może spokojnie… pic.twitter.com/Bze5SGONGD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 16, 2024

За останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками. Але події останніх днів свідчать, що сторони поступово рухаються до їхнього вирішення.

Минулого тижня прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. А раніше у вівторок стало відомо про призупинення блокування після домовленостей перевізників із владою Польщі.

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