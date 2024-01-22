Зеленський повідомив про новий оборонний пакет від Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X) за підсумками зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском під час його візиту до Києва.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – зазначив Зеленський.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD January 22, 2024

За його словами, вони провели "дуже продуктивні" переговори щодо всіх аспектів двосторонніх відносин України та Польщі.

"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!", – вказав Зеленський.

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Також Туск запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.

Крім того, уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України.

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