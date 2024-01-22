Зеленский сообщил о новом оборонном пакете от Польши
Понедельник, 22 января 2024, 14:51
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.
Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X) по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев.
"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – отметил Зеленский.
Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024
We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD
По его словам, они провели "очень продуктивные" переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.
"Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!", – указал Зеленский.
По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.
Также Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.
Кроме того, правительство Польши назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.
Читайте подробную статью о том, приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений.