Зеленский сообщил о новом оборонном пакете от Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X) по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – отметил Зеленский.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD