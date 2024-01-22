Зеленский сообщил о новом оборонном пакете от Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X) по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – отметил Зеленский.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD January 22, 2024

По его словам, они провели "очень продуктивные" переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.

"Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!", – указал Зеленский.

По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Также Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.

Кроме того, правительство Польши назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

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