Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва заявив, що його країна буде цілковито підтримувати швидке приєднання України до Європейського Союзу.

Про це Туск сказав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, його цитує Polsat News, пише "Європейська правда".

"Ми досягли домовленості з президентом про роль Польщі, яка буде повністю підтримувати швидкий вступ України до Європейського Союзу", – сказав Туск.

Зеленський, зі свого боку, зазначив, що обом країнам варто було б створити спеціальну консультативну групу щодо вступу України до Євросоюзу.

"Ми будемо разом в Союзі, і ми будемо разом в НАТО. Ми будемо разом відбудовувати Україну", – заявив глава держави.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна і Польща повинні почати реальну розмову про те, як вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу, щоб запобігти кризам на кшталт блокування кордону чи зернової кризи.

Туск також запевнив, що у Польщі немає сумнівів у необхідності підтримувати Україну у війні проти Росії.

Він висловив переконання, що в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.

Читайте детальну статтю про те, чи призведе візит прем'єра Польщі в Київ до перезавантаження відносин.