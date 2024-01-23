ЗМІ: Європарламент почав розслідування щодо депутата за висловлювання про прем’єра Іспанії

Європейський парламент розпочав розслідування звинувачень у неправомірній поведінці іспанського депутата Антоніо Лопес-Істуріса Вайта з Європейської народної партії (ЄНП).

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на внутрішній документ і джерело в Європарламенті, пише "Європейська правда".

Лопес-Істуріс Вайт звинувачується в порушенні правил і процедур Європарламенту, які стосуються неналежної поведінки і мови ненависті.

Депутата звинувачують в тому, що він під час пленарного засідання в грудні образив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, депутатів Європарламенту від центристських і лівих груп, президента соціалістичної групи (S&D) Іраксе Гарсія Переса і державних службовців.

Видання зазначає, що немає жодних публічних записів інциденту, і ніхто з учасників публічно не реагував на це.

"Європейський парламент не коментує конкретні інциденти", – повідомили Euractiv у пресслужбі Європарламенту, однак підтвердили, що "була скарга від 13 грудня на використання неприйнятної лексики".

10 січня на Конференції президентів Європарламенту "коротко обговорили поведінку в парламентських дебатах загалом напередодні виборів, і всі погодилися, що, незважаючи на політичні розбіжності, слід поважати один одного", додали в пресслужбі.

Джерело видання розповіло, що розслідування стосуватиметься не групи ЄНП в цілому, а конкретного члена, про якого йдеться, уточнивши, що президентка Європарламенту Роберта Метсола поспілкується із зазначеною особою з цього приводу.

Якщо звинувачення підтвердяться, Лопес-Істуріс Вайт ризикує отримати покарання, рішення про яке ухвалюватиме Метсола.

Згідно з правилами, депутату загрожує догана (публічне офіційне висловлення несхвалення), заборона представляти Європарламент у деяких офіційних випадках протягом року, "втрата права на добові на період від двох до шістдесяти днів", а також "тимчасове відсторонення від участі в усіх або деяких видах діяльності парламенту на період від двох до шістдесяти днів".

Нагадаємо, минулого тижня Європарламент засудив навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС.

Перед цим депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.