СМИ: Европарламент начал расследование против депутата за высказывания о премьере Испании

Европейский парламент начал расследование обвинений в неправомерном поведении испанского депутата Антонио Лопес-Истуриса Вайта из Европейской народной партии (ЕНП).

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ и источник в Европарламенте, пишет "Европейская правда".

Лопес-Истурис Вайт обвиняется в нарушении правил и процедур Европарламента, которые касаются неподобающего поведения и языка ненависти.

Депутата обвиняют в том, что он во время пленарного заседания в декабре оскорбил премьер-министра Испании Педро Санчеса, депутатов Европарламента от центристских и левых групп, президента социалистической группы (S&D) Ираксе Гарсия Переса и государственных служащих.

Издание отмечает, что нет никаких публичных записей инцидента, и никто из участников публично не реагировал на это.

"Европейский парламент не комментирует конкретные инциденты", – сообщили Euractiv в пресс-службе Европарламента, однако подтвердили, что "была жалоба от 13 декабря на использование неприемлемой лексики".

10 января на Конференции президентов Европарламента "кратко обсудили поведение в парламентских дебатах в целом накануне выборов, и все согласились, что, несмотря на политические разногласия, следует уважать друг друга", добавили в пресс-службе.

Источник издания рассказал, что расследование будет касаться не группы ЕНП в целом, а конкретного члена, о котором идет речь, уточнив, что президент Европарламента Роберта Метсола пообщается с указанным лицом по этому поводу.

Если обвинения подтвердятся, Лопес-Истурис Уайт рискует получить наказание, решение о котором будет принимать Метсола.

Согласно правилам, депутату грозит выговор (публичное официальное выражение неодобрения), запрет представлять Европарламент в некоторых официальных случаях в течение года, "потеря права на суточные на период от двух до шестидесяти дней", а также "временное отстранение от участия во всех или некоторых видах деятельности парламента на период от двух до шестидесяти дней".

Напомним, на прошлой неделе Европарламент осудил преднамеренные, непрерывные и систематические усилия венгерского правительства, направленные на подрыв основополагающих ценностей ЕС.

Перед этим депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.