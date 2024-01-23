Reuters: Італія прагне використати головування в G7 для зміни наративу про Україну

Італія планує використати своє головування в "Групі семи" цього року, аби змінити наратив про те, що Росія перемагає в Україні, і що Захід втомився від війни.

Про це агентству Reuters повідомило джерело, знайоме з планами Італії щодо G7, пише "Європейська правда".

Італія головуватиме в G7, куди також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція і Канада, протягом 2024 року, а саміт лідерів "Групи семи" відбудеться в червні.

Вперше озвучуючи пріоритети Італії, джерело повідомило, що основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект.

Як і під час двох останніх головувань в G7, війна в Україні також буде одним з головних питань, повідомило джерело.

За його словами, лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми повинні змінити наратив щодо України", – заявило джерело, додавши, що президент Росії Владімір Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні раніше заявила, що небезпеки, які несе в собі штучний інтелект, будуть ключовим питанням головування Італії в G7, і група присвятить цьому питанню одну сесію на саміті 13-15 червня в Апулії, повідомило джерело.

Джерело також повідомило, що лідери G7 "практично на одній хвилі" щодо штучного інтелекту, і що існує широкий консенсус з більшості основних питань, в тому числі щодо того, як поводитися з Китаєм.

За словами джерела, всі сторони сповнені рішучості уникати напруженості у відносинах з Пекіном.

Нагадаємо, з 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вважає, що подальша допомога Україні зброєю необхідна для того, аби забезпечити паритет на полі бою з Росією, інакше війна загрожує поширитись ближче до її країни.