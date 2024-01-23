Reuters: Италия стремится использовать председательство в G7 для изменения нарратива об Украине

Италия планирует использовать свое председательство в "Группе семи" в этом году, чтобы изменить нарратив о том, что Россия побеждает в Украине, и что Запад устал от войны.

Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с планами Италии по G7, пишет "Европейская правда".

Италия будет председательствовать в G7, куда также входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Канада, в течение 2024 года, а саммит лидеров "Группы семи" состоится в июне.

Впервые озвучивая приоритеты Италии, источник сообщил, что основными вопросами на повестке дня лидеров будут конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие в Африке, взаимодействие с Китаем и искусственный интеллект.

Как и во время двух последних председательств в G7, война в Украине также будет одним из главных вопросов, сообщил источник.

По его словам, лидеры G7 полны решимости продемонстрировать, что они остаются полностью преданными Киеву и не могут рисковать, демонстрируя признаки слабости через два года после начала полномасштабного вторжения России.

"Мы должны изменить нарратив в отношении Украины", – заявил источник, добавив, что президент России Владимир Путин потерял значительное финансовое, военное и дипломатическое влияние после вторжения.

Премьер Италии Джорджия Мелони ранее заявила, что опасности, которые несет в себе искусственный интеллект, будут ключевым вопросом председательства Италии в G7, и группа посвятит этому вопросу одну сессию на саммите 13-15 июня в Апулии, сообщил источник.

Источник также сообщил, что лидеры G7 "практически на одной волне" в отношении искусственного интеллекта, и что существует широкий консенсус по большинству основных вопросов, в том числе относительно того, как обращаться с Китаем.

По словам источника, все стороны полны решимости избегать напряженности в отношениях с Пекином.

Напомним, с 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

Премьер Италии Джорджия Мелони считает, что дальнейшая помощь Украине оружием необходима для того, чтобы обеспечить паритет на поле боя с Россией, иначе война грозит распространиться ближе к ее стране.