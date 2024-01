У Польщі обурилися через відеоролик Єврокомісії до Дня пам’яті жертв Голокосту

Польщу обурило відео з профілю президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У суботу, в річницю визволення табору Аушвіц-Біркенау і День пам'яті жертв Голокосту, в акаунті Урсули фон дер Ляєн з'явилося пам'ятне відео. У ньому різні люди, в тому числі і сама глава Єврокомісії, згадують євреїв, які загинули в таборах під час Другої світової війни.

"Сьогодні кількість антисемітських актів тривожно зростає. Наш обов'язок – захистити і забезпечити гідне життя євреїв Європи" – написала фон дер Ляєн.

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.



On Holocaust Remembrance Day, #WeRemember the victims and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/KwTzX2mb1C