У Польщі обурилися через відеоролик Єврокомісії до Дня пам’яті жертв Голокосту

Польщу обурило відео з профілю президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У суботу, в річницю визволення табору Аушвіц-Біркенау і День пам'яті жертв Голокосту, в акаунті Урсули фон дер Ляєн з'явилося пам'ятне відео. У ньому різні люди, в тому числі і сама глава Єврокомісії, згадують євреїв, які загинули в таборах під час Другої світової війни.

"Сьогодні кількість антисемітських актів тривожно зростає. Наш обов'язок – захистити і забезпечити гідне життя євреїв Європи" – написала фон дер Ляєн.

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.



On Holocaust Remembrance Day, #WeRemember the victims and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/KwTzX2mb1C — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2024

Люди, які з'являються у фільмі, пишуть імена жертв від руки, а потім, піднімаючи картки, вимовляють їх вголос. Зображення супроводжують субтитри з особистостями вбитих, датами їхнього народження і смерті та місцями, де це сталося. Однак географічні деталі, які використовуються, викликали суперечки.

Автори ролика не вказали на те, що багато країн були окуповані під час Другої світової війни. Так, вони, серед іншого, припустили, що табір Аушвіц був польським, вказавши в якості місця його розташування "Польщу". Вони не додали, що це місце перебувало під контролем нацистської Німеччини.

Так само робили і з іншими країнами. Наприклад, у випадку Міни Варшавчик, литовської єврейки, яка загинула в Каунасі в 1941 році, не було підкреслено, що її країна була спочатку анексована СРСР, а потім протягом трьох років окупована Третім Рейхом. У відео також згадуються Україна, Хорватія та Греція.

Музей "Аушвіц-Біркенау" відреагував на відео голови ЄК. "Концентраційний табір смерті був розташований на окупованій частині польської території, яка була приєднана безпосередньо до нацистської Німеччини в жовтні 1939 року. Тому правильно стверджувати, що табір знаходився на території окупованої Польщі". – запропонувала установа у дописі Twitter (X).

Обурення пролунало і з польської політичної сцени. "Пишучи про нацистський табір знищення в Аушвіці, слід вказувати, що він був створений під час німецької окупації. Інформація в соціальних мережах Єврокомісії буде уточнена, але шкода, що польський єврокомісар не представив польську точку зору заздалегідь", – заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Яцек Севера, голова Бюро національної безпеки, звернувся до Урсули фон дер Ляєн безпосередньо.

"Так, у День пам'яті жертв Голокосту ми пам'ятаємо, що під час Другої світової війни в багатьох європейських країнах, що перебували під німецькою окупацією, існували німецькі концентраційні табори, в яких були вбиті мільйони євреїв. У час, коли антисемітизм зростає, ми повинні берегти пам'ять про жертви і коріння зла, щоб не допустити його в майбутньому" – написав він.

"Правильним терміном має бути "німецький нацистський табір смерті в окупованій Польщі", оскільки використання повного, точного терміну допоможе просувати історично достовірний наратив і правильно ідентифікувати Німеччину як єдину відповідальну за звірства таборів смерті під час Другої світової війни", – заявив Аркадіуш Мулярчик ("Право і справедливість"), який відповідав за підготовку звіту про воєнні втрати Польщі за часів правління його партії.

Нагадаємо, в часи правління партії "Право і справедливість" у Польщі криміналізували термін "польські табори смерті".