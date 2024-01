В Польше возмутились из-за видеоролика Еврокомиссии ко Дню памяти жертв Холокоста

Польшу возмутило видео из профиля президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В субботу, в годовщину освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау и День памяти жертв Холокоста, в аккаунте Урсулы фон дер Ляйен появилось памятное видео. В нем разные люди, в том числе и сама глава Еврокомиссии, вспоминают евреев, погибших в лагерях во время Второй мировой войны.

"Сегодня количество антисемитских актов тревожно растет. Наш долг – защитить и обеспечить достойную жизнь евреев Европы" – написала фон дер Ляйен.

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.



On Holocaust Remembrance Day, #WeRemember the victims and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/KwTzX2mb1C