В Польше возмутились из-за видеоролика Еврокомиссии ко Дню памяти жертв Холокоста

Польшу возмутило видео из профиля президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В субботу, в годовщину освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау и День памяти жертв Холокоста, в аккаунте Урсулы фон дер Ляйен появилось памятное видео. В нем разные люди, в том числе и сама глава Еврокомиссии, вспоминают евреев, погибших в лагерях во время Второй мировой войны.

"Сегодня количество антисемитских актов тревожно растет. Наш долг – защитить и обеспечить достойную жизнь евреев Европы" – написала фон дер Ляйен.

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.



On Holocaust Remembrance Day, #WeRemember the victims and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/KwTzX2mb1C — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2024

Люди, которые появляются в фильме, пишут имена жертв от руки, а затем, поднимая карточки, произносят их вслух. Изображения сопровождают субтитры с личностями убитых, датами их рождения и смерти и местами, где это произошло. Однако географические детали, которые используются, вызвали споры.

Авторы ролика не указали на то, что многие страны были оккупированы во время Второй мировой войны. Так, они, среди прочего, предположили, что лагерь Аушвиц был польским, указав в качестве места его расположения "Польшу". Они не добавили, что это место находилось под контролем нацистской Германии.

Так же делали и с другими странами. Например, в случае Мины Варшавчик, литовской еврейки, погибшей в Каунасе в 1941 году, не было подчеркнуто, что ее страна была сначала аннексирована СССР, а затем в течение трех лет оккупирована Третьим Рейхом. В видео также упоминаются Украина, Хорватия и Греция.

Музей "Аушвиц-Биркенау" отреагировал на видео главы ЕК. "Концентрационный лагерь смерти был расположен на оккупированной части польской территории, которая была присоединена непосредственно к нацистской Германии в октябре 1939 года. Поэтому правильно утверждать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши". – предложило учреждение в заметке Twitter (X).

Возмущение прозвучало и с польской политической сцены. "Писая о нацистском лагере уничтожения в Аушвице, следует указывать, что он был создан во время немецкой оккупации. Информация в социальных сетях Еврокомиссии будет уточнена, но жаль, что польский еврокомиссар не представил польскую точку зрения заранее", – заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Яцек Севера, глава Бюро национальной безопасности, обратился к Урсуле фон дер Ляйен напрямую.

"Да, в День памяти жертв Холокоста мы помним, что во время Второй мировой войны во многих европейских странах, находившихся под немецкой оккупацией, существовали немецкие концентрационные лагеря, в которых были убиты миллионы евреев. Во время, когда антисемитизм растет, мы должны беречь память о жертвах и корнях зла, чтобы не допустить его в будущем" – написал он.

"Правильным термином должен быть "немецкий нацистский лагерь смерти в оккупированной Польше", поскольку использование полного, точного термина поможет продвигать исторически достоверный нарратив и правильно идентифицировать Германию как единственную ответственную за зверства лагерей смерти во время Второй мировой войны", – заявил Аркадиуш Мулярчик ("Право и справедливость"), который отвечал за подготовку отчета о военных потерях Польши во времена правления его партии.

Напомним, во времена правления партии "Право и справедливость" в Польше криминализировали термин "польские лагеря смерти".