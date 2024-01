Боррель: Росія відповість за воєнні злочини

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після нової масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.

Про це Боррель написав у своєму офіційному акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру, зазначив Боррель.

"Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини. Ми стоїмо з Україною", – запевнив він.

Russia started the new year by shooting over a hundred of missiles and drones at Kyiv, Kharkiv and other cities, targeting civilians, destroying residential neighbourhoods and life-supporting infrastructure.



Russia will be held to account for its war crimes



We #StandWithUkraine