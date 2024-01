Боррель: Россия ответит за военные преступления

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после новой массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января заявил, что Россию привлекут к ответственности за ее военные преступления.

Об этом Боррель написал в своем официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру, отметил Боррель.

"Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной", – заверил он.

Russia started the new year by shooting over a hundred of missiles and drones at Kyiv, Kharkiv and other cities, targeting civilians, destroying residential neighbourhoods and life-supporting infrastructure.



Russia will be held to account for its war crimes



We #StandWithUkraine