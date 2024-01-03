Боррель: Россия ответит за военные преступления

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после новой массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января заявил, что Россию привлекут к ответственности за ее военные преступления.

Об этом Боррель написал в своем официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру, отметил Боррель.

"Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной", – заверил он.

Russia started the new year by shooting over a hundred of missiles and drones at Kyiv, Kharkiv and other cities, targeting civilians, destroying residential neighbourhoods and life-supporting infrastructure.



Russia will be held to account for its war crimes



We #StandWithUkraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 2, 2024

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

А председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.