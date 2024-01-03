Президентка Словаччини закликала надати Україні засоби для самозахисту у війні з РФ

Словацька президентка Зузана Чапутова, коментуючи масовану ракетну атаку РФ 2 січня, наголосила на важливості допомоги Україні в її захисті від російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у Twitter (X).

"Ще один Новий рік, ще одне звірство. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться на ще один рік – це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", – вказала Чапутова.

За її словами, РФ випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах і селищах України, щоб тероризувати мирне населення.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.