Глава МЗС Канади відвідає Польщу для обговорення підтримки України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі з 29 січня по 1 лютого 2024 року відвідає Молдову та Польщу, де зокрема у Варшаві обговорить допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє урядовий портал Канади.

Під час свого візиту до Варшави вона зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським та спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею, щоб обговорити "відповідні плани" щодо подальшої підтримки України, йдеться в пресрелізі.

Згідно з повідомленням, вона також планує обговорити просування прав людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку РФ та Білорусі, а також визначення подальших можливостей для співпраці на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Крім того, Жолі планує зустрітися з представниками гуманітарних організацій, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Фондом "Український дім" та Центром освіти і розвитку, які підтримують українських біженців у Польщі.

Раніше Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами Групи семи на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Нагадаємо, в середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.