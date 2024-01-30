Глава МИД Канады посетит Польшу для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли с 29 января по 1 февраля 2024 года посетит Молдову и Польшу, где, в частности, в Варшаве обсудит помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительственный портал Канады.

Во время своего визита в Варшаву она встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским и спикером Сейма Польши Шимоном Головней, чтобы обсудить "соответствующие планы" по дальнейшей поддержке Украины, говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, она также планирует обсудить продвижение прав человека, предотвращение угроз региональной безопасности со стороны РФ и Беларуси, а также определение дальнейших возможностей для сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Кроме того, Жоли планирует встретиться с представителями гуманитарных организаций, в частности Международным комитетом Красного Креста, Фондом "Украинский дом" и Центром образования и развития, которые поддерживают украинских беженцев в Польше.

Ранее Украина и Канада провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Группы семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Также Канада объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

Напомним, в середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.