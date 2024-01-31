Мішель перед самітом щодо України: Досягнення угоди є життєво важливим для авторитету ЄС

Напередодні позачергового саміту ЄС, на якому буде вирішуватися доля багатомільярдної допомоги Україні, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на критичній потребі досягти домовленості.

Про це йдеться у листі-запрошенні голови Євроради до лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Досягнення угоди є життєво важливим для нашого авторитету – і не в останню чергу для нашого зобов'язання надавати непохитну підтримку Україні. Відповідальність за пошук рішення та його реалізацію лежить на нас", – наголосив Мішель.

За його словами, на саміті лідери також скористаються можливістю для подальшого невідкладного розгляду всіх аспектів європейської військової допомоги Україні.

"Це включає постачання боєприпасів, відповідно до висновків Європейської Ради від березня 2023 року, та коригування відповідних інструментів ЄС для швидшого надання допомоги, доповнюючи при цьому двосторонні зусилля.

Для цього ми повинні продовжувати наші пожертви, адаптувати замовлення і розміщувати нові – що також сприятиме розвитку нашої європейської оборонної промисловості", – пояснив голова Євроради.

Також саміт планує розглянути події на Близькому Сході.

"У світлі тривожних регіональних подій ми повинні розглянути питання безпеки, продовжувати заохочувати стриманість і обговорювати заходи щодо запобігання подальшій регіональній ескалації, особливо в Червоному морі. Крім того, ми повинні терміново сприяти виправленню руйнівної гуманітарної ситуації в Газі.

Нарешті, ми повинні обговорити, як відродити політичний процес для вирішення проблеми двох держав – єдиного життєздатного варіанту, який може принести стійкий мир як для ізраїльтян, так і для палестинців, а також посилити регіональну безпеку", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затверджені виділення коштів.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.