Мишель перед саммитом по Украине: Достижение соглашения жизненно важно для авторитета ЕС

Накануне внеочередного саммита ЕС, на котором будет решаться судьба многомиллиардной помощи Украине, президент Европейского совета Шарль Мишель отметил критическую необходимость достичь договоренности.

Об этом говорится в письме-приглашении председателя Евросовета к лидерам ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Достижение соглашения является жизненно важным для нашего авторитета – и не в последнюю очередь для нашего обязательства оказывать непоколебимую поддержку Украине. Ответственность за поиск решения и его реализацию лежит на нас", – подчеркнул Мишель.

По его словам, на саммите лидеры также воспользуются возможностью для дальнейшего безотлагательного рассмотрения всех аспектов европейской военной помощи Украине.

"Это включает поставки боеприпасов, в соответствии с выводами Европейского Совета от марта 2023 года, и корректировки соответствующих инструментов ЕС для быстрого оказания помощи, дополняя при этом двусторонние усилия.

Для этого мы должны продолжать наши пожертвования, адаптировать заказы и размещать новые – что также будет способствовать развитию нашей европейской оборонной промышленности", – пояснил председатель Евросовета.

Также саммит планирует рассмотреть события на Ближнем Востоке.

"В свете тревожных региональных событий мы должны рассмотреть вопросы безопасности, продолжать поощрять сдержанность и обсуждать меры по предотвращению дальнейшей региональной эскалации, особенно в Красном море. Кроме того, мы должны срочно содействовать исправлению разрушительной гуманитарной ситуации в Газе.

Наконец, мы должны обсудить, как возродить политический процесс для решения проблемы двух государств – единственного жизнеспособного варианта, который может принести устойчивый мир как для израильтян, так и для палестинцев, а также усилить региональную безопасность", – говорится в письме.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.