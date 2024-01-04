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Стало известно, когда в НАТО пройдет чрезвычайное заседание из-за массированных ударов РФ

Четверг, 4 января 2024, 12:08

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на 10 января заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов после российских массированных воздушных атак, которые состоялись в новогодний период.

Об этом сообщил представитель Альянса Дилан Уайт, пишет "Европейская правда"

По сообщению представителя в Twitter (Х), Столтенберг созывает заседание Совета НАТО-Украина на уровне послов на среду, 10 января. Оно пройдет по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и атак беспилотников.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что одной из ключевых тем встречи станет усиление противовоздушной обороны Украины.

Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши", в ответ на последние массированные ракетные обстрелы РФ целей в Украине.

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