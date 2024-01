Стало известно, когда в НАТО пройдет чрезвычайное заседание из-за массированных ударов РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на 10 января заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов после российских массированных воздушных атак, которые состоялись в новогодний период.

Об этом сообщил представитель Альянса Дилан Уайт, пишет "Европейская правда"

По сообщению представителя в Twitter (Х), Столтенберг созывает заседание Совета НАТО-Украина на уровне послов на среду, 10 января. Оно пройдет по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и атак беспилотников.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW