Британія обіцяє допомогу Косову у визнанні незалежності, Сербія обурена

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до частково визнаного Косова в четвер, 4 січня, підтвердив підтримку його незалежності та оголосив про 45 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги на зміцнення безпеки на Західних Балканах.

Про це йдеться в публікації агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час свого першого візиту до Косова на посаді голови британського МЗС Кемерон зустрівся з косовськими топ-урядовцями та відвідав британський контингент у складі миротворчих сил НАТО KFOR.

На пресконференції у Приштині з головою МЗС Косова Донікою Гервалла-Шварц Кемерон підкреслив "важливість стабільності на Західних Балканах": "Це те, у що Британія інвестує 45 мільйонів фунтів стерлінгів цього року. Це те, що дуже важливо для наших національних інтересів".

The UK is proud of its ongoing partnership with Kosovo as a longstanding supporter of its independence.



Thank you, Foreign Minister @gervallaschwarz, President @VjosaOsmaniPRKS and Prime Minister @albinkurti for meeting me to discuss how we can work together to preserve… pic.twitter.com/B0jfIPjnQ2 — David Cameron (@David_Cameron) January 4, 2024

"Настав час, коли такі країни, як Британія, повинні підтримувати наших друзів, тісно співпрацювати з нашими важливими альянсами та інвестувати в регіони, які були нестабільними, але зараз демонструють значні ознаки стабільності та прогресу", – додав він.

Кемерон також наголосив, що Британія є "великим прихильником незалежності Косова, суверенітету Косова та права Косова бути визнаним іншими як повноцінна суверенна країна та член сім’ї націй".

На візит британського міністра закордонних справ уже відреагували в Сербії. Очільник тамтешнього МЗС Івіца Дачич у коментарі агентству Tanjug звинуватив Кемерона в "лицемірстві".

За словами Дачича, британський міністр "обіцяє так званому Косову допомогу з новими визнаннями й прийняттям у міжнародні установи", тоді як "не сказав ані слова про те, що (косовський прем’єр. – Ред.) Альбін Курті й так зване Косово відмовлялись втілювати Брюссельську угоду протягом 11 років".

Британія визнала Косово однією з перших – 18 лютого 2008 року, через день після того, як країна проголосила незалежність.

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