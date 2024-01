Британія обіцяє допомогу Косову у визнанні незалежності, Сербія обурена

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до частково визнаного Косова в четвер, 4 січня, підтвердив підтримку його незалежності та оголосив про 45 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги на зміцнення безпеки на Західних Балканах.

Про це йдеться в публікації агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час свого першого візиту до Косова на посаді голови британського МЗС Кемерон зустрівся з косовськими топ-урядовцями та відвідав британський контингент у складі миротворчих сил НАТО KFOR.

На пресконференції у Приштині з головою МЗС Косова Донікою Гервалла-Шварц Кемерон підкреслив "важливість стабільності на Західних Балканах": "Це те, у що Британія інвестує 45 мільйонів фунтів стерлінгів цього року. Це те, що дуже важливо для наших національних інтересів".

The UK is proud of its ongoing partnership with Kosovo as a longstanding supporter of its independence.



Thank you, Foreign Minister @gervallaschwarz, President @VjosaOsmaniPRKS and Prime Minister @albinkurti for meeting me to discuss how we can work together to preserve… pic.twitter.com/B0jfIPjnQ2