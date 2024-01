Британия обещает помощь Косову в признании независимости, Сербия возмущена

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в частично признанное Косово в четверг, 4 января, подтвердил поддержку его независимости и объявил о 45 миллионах фунтов стерлингов помощи на укрепление безопасности на Западных Балканах.

Об этом говорится в публикации агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время своего первого визита в Косово на посту главы британского МИД Кэмерон встретился с косовскими топ-чиновниками и посетил британский контингент в составе миротворческих сил НАТО KFOR.

На пресс-конференции в Приштине с главой МИД Косова Доникой Гервалла-Шварц Кэмерон подчеркнул "важность стабильности на Западных Балканах": "Это то, во что Британия инвестирует 45 миллионов фунтов стерлингов в этом году. Это то, что очень важно для наших национальных интересов".

The UK is proud of its ongoing partnership with Kosovo as a longstanding supporter of its independence.



Thank you, Foreign Minister @gervallaschwarz, President @VjosaOsmaniPRKS and Prime Minister @albinkurti for meeting me to discuss how we can work together to preserve… pic.twitter.com/B0jfIPjnQ2