Британия обещает помощь Косову в признании независимости, Сербия возмущена

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в частично признанное Косово в четверг, 4 января, подтвердил поддержку его независимости и объявил о 45 миллионах фунтов стерлингов помощи на укрепление безопасности на Западных Балканах.

Об этом говорится в публикации агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время своего первого визита в Косово на посту главы британского МИД Кэмерон встретился с косовскими топ-чиновниками и посетил британский контингент в составе миротворческих сил НАТО KFOR.

На пресс-конференции в Приштине с главой МИД Косова Доникой Гервалла-Шварц Кэмерон подчеркнул "важность стабильности на Западных Балканах": "Это то, во что Британия инвестирует 45 миллионов фунтов стерлингов в этом году. Это то, что очень важно для наших национальных интересов".

The UK is proud of its ongoing partnership with Kosovo as a longstanding supporter of its independence.



Thank you, Foreign Minister @gervallaschwarz, President @VjosaOsmaniPRKS and Prime Minister @albinkurti for meeting me to discuss how we can work together to preserve… pic.twitter.com/B0jfIPjnQ2 — David Cameron (@David_Cameron) January 4, 2024

"Настало время, когда такие страны, как Великобритания, должны поддерживать наших друзей, тесно сотрудничать с нашими важными альянсами и инвестировать в регионы, которые были нестабильными, но сейчас демонстрируют значительные признаки стабильности и прогресса", – добавил он.

Кэмерон также подчеркнул, что Великобритания является "большим сторонником независимости Косова, его суверенитета и права быть признанным другими как полноценная суверенная страна и член семьи наций".

На визит британского министра иностранных дел уже отреагировали в Сербии. Глава тамошнего МИД Ивица Дачич в комментарии агентству Tanjug обвинил Кэмерона в "лицемерии".

По словам Дачича, британский министр "обещает так называемому Косову помощь с новыми признаниями и принятием в международные учреждения", тогда как "не сказал ни слова о том, что (косовский премьер. – Ред.) Альбин Курти и так называемое Косово отказывались воплощать Брюссельское соглашение в течение 11 лет".

Великобритания признала Косово одной из первых – 18 февраля 2008 года, через день после того, как страна провозгласила независимость.

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