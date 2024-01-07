У Словенії п’ятеро людей застрягли у печері, куди постійно прибуває вода

У Словенії через сильну зливу п'ятеро людей, двоє гідів і словенська сім'я з трьох осіб – мати, батько і дочка – опинилися в пастці в карстовій печері Крижна яма в районі Церкніца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Як пояснив Санді Курк, регіональний командир рятувальників, група пішла в печеру у суботу в складі асоціації любителів Крижної ями, один з гідів має ліцензію і є дуже досвідченим, а інший – стажистом. Він додав, що погодні умови були несприятливими для відвідування, і вода в печері почала підніматися під час візиту.

фото N1

Після отримання повідомлення про людей, які опинилися в пастці, Адміністрація з питань захисту і порятунку направила в район печери велику кількість рятувальників і водолазів з печерних рятувальних товариств Постойни і Любляни, а також водолазів з цивільної оборони для швидкого втручання, яким вдалося вночі дістатися до людей у віці від 22 до 58 років, які опинилися в пастці.

Вони доставили їм їжу та воду, а також облаштували для них бівуак, який також обігрівається. Рятувальні роботи все ще тривають, вранці на полі змінилися команди – на допомогу прийшла спільнота печерних рятувальників з Крань. О 12 годині перед печерою було 50 рятувальників.

Сьогодні о 14:00 за місцевим часом вони розпочнуть друге занурення і доставлять медикаменти постраждалим. Спелеологи, які вирушили до Крижної ями разом з родиною, вже мали при собі комплект аварійного спорядження. Всі п'ятеро перебувають у доброму стані, вони відійшли на безпечну ділянку біля Крижної гори, яка знаходиться на 10 метрів вище рівня води і залишається сухою навіть при дуже високому рівні води.

Однак група, що опинилася в пастці, знаходиться на відстані більше двох кілометрів від входу в печеру. Під час першого занурення дайверам знадобилося до чотирьох годин, щоб дістатися до них, розповів Вальтер Закрайшек, голова Служби порятунку печер (JRS). На пресконференції він додав, що занурюватися в печеру можуть лише ті, хто має ліцензію.

Поки що не зовсім зрозуміло, коли вдасться визволити заблокованих людей з печери, адже все залежить від того, коли впаде рівень води, який, за даними Науково-дослідного інституту карсту, поки що піднімається. Плани рятувальників, таким чином, змінюються. Якщо сьогодні вранці вони ще сподівалися визволити заручників у ніч на понеділок, то тепер націлені на понеділок у другій половині дня.

У травні цього року у Франції прогулянка групи спелеологів закінчилася госпіталізаціями внаслідок вибуху батареї одного з мобільних телефонів, які вони мали з собою.

А наприкінці квітня біля Монблану загинули двоє альпіністів внаслідок обвалу фрагмента льодовика.