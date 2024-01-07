В Словении пять человек застряли в пещере, куда постоянно прибывает вода

В Словении из-за сильного ливня пять человек, двое гидов и словенская семья из трех человек – мать, отец и дочь – оказались в ловушке в карстовой пещере Крижна яма в районе Церкница.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Как пояснил Санди Курк, региональный командир спасателей, группа пошла в пещеру в субботу в составе ассоциации любителей Ледяной ямы, один из гидов имеет лицензию и является очень опытным, а другой – стажером. Он добавил, что погодные условия были неблагоприятными для посещения, и вода в пещере начала подниматься во время визита.

После получения сообщения о людях, оказавшихся в ловушке, Администрация по вопросам защиты и спасения направила в район пещеры большое количество спасателей и водолазов из пещерных спасательных обществ Постойны и Любляны, а также водолазов из гражданской обороны для быстрого вмешательства, которым удалось ночью добраться до людей в возрасте от 22 до 58 лет, оказавшихся в ловушке.

Они доставили им еду и воду, а также обустроили для них бивуак, который также обогревается. Спасательные работы все еще продолжаются, утром на поле сменились команды – на помощь пришло сообщество пещерных спасателей из Крань. В 12 часов перед пещерой было 50 спасателей.

Сегодня в 14:00 по местному времени они начнут второе погружение и доставят медикаменты пострадавшим. Спелеологи, которые отправились к Крижной яме вместе с семьей, уже имели при себе комплект аварийного снаряжения. Все пятеро находятся в хорошем состоянии, они отошли на безопасный участок возле Льдистой горы, который находится на 10 метров выше уровня воды и остается сухим даже при очень высоком уровне воды.

Однако группа, оказавшаяся в ловушке, находится на расстоянии более двух километров от входа в пещеру. Во время первого погружения дайверам понадобилось до четырех часов, чтобы добраться до них, рассказал Вальтер Закрайшек, председатель Службы спасения пещер (JRS). На пресс-конференции он добавил, что погружаться в пещеру могут только те, кто имеет лицензию.

Пока не совсем понятно, когда удастся освободить заблокированных людей из пещеры, ведь все зависит от того, когда упадет уровень воды, который, по данным Научно-исследовательского института карста, пока поднимается. Планы спасателей, таким образом, меняются. Если сегодня утром они еще надеялись освободить заложников в ночь на понедельник, то теперь нацелены на понедельник во второй половине дня.

В мае этого года во Франции прогулка группы спелеологов закончилась госпитализациями в результате взрыва батареи одного из мобильных телефонов, которые они имели с собой.

А в конце апреля возле Монблана погибли двое альпинистов в результате обвала фрагмента ледника.