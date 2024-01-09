У Франції судять поліцейських через застосування сили під час арешту темношкірого чоловіка

У вівторок троє французьких поліцейських постали перед судом за звинуваченням у навмисному застосуванні надмірної сили під час арешту молодого темношкірого чоловіка, що спричинило його інвалідність і викликало протести.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Арешт Теодора Лухаки у 2017 році, коли йому було 22 роки, став одним з кількох випадків за останні роки, які привернули увагу правозахисних груп до звинувачень у системному расизмі в поліції і призвели до вуличних протестів у Парижі та деяких його передмістях.

Один з поліцейських, Марк-Антуан Кастелен, під час арешту в передмісті Олне-су-Буа на півночі Парижа побив Лухаку розбірним кийком, завдавши йому анальних травм.

"Удар, який я завдав, відповідав поліцейським правилам і був законним", – заявив 34-річний Кастелен в суді в паризькому передмісті Бобіньї.

Він сказав, що травма Лухаки була "жахливою". і що він думав про неї щодня. Дивлячись на Лухаку в залі суду, він сказав, що пропонує своє "співчуття".

Разом з товаришем по службі Джеремі Дуліном, якому 42 роки, Кастелена звинувачують у насильстві, скоєному при обтяжуючих обставинах в групі та із застосуванням зброї.

Інший офіцер, 31-річний Тоні Хокарт, звинувачується в насильстві, що обтяжується двома факторами. З четвертого поліцейського, який був присутній при цьому, були зняті звинувачення, а також звинувачення у зґвалтуванні, які початково були висунуті проти Кастелена.

Згідно з судовим документом, зйомка камери спостереження під час арешту показала, що Лухака був побитий на землі. Його довелося терміново перевезти до лікарні, де він переніс кілька операцій.

Кастелену загрожує до 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним, Дуліну – 10 років, а Хокарту – сім. Очікується, що рішення буде винесено 19 січня.

Нагадаємо, масові заворушення у Франції торік спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У найгіршу ніч заворушень постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

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