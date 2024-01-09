Во Франции судят полицейских из-за применения силы во время ареста темнокожего мужчины

Во вторник трое французских полицейских предстали перед судом по обвинению в умышленном применении чрезмерной силы при аресте молодого темнокожего мужчины, что повлекло его инвалидность и вызвало протесты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Арест Теодора Лухаки в 2017 году, когда ему было 22 года, стал одним из нескольких случаев за последние годы, которые привлекли внимание правозащитных групп к обвинениям в системном расизме в полиции и привели к уличным протестам в Париже и некоторых его пригородах.

Один из полицейских, Марк-Антуан Кастелен, во время ареста в пригороде Олне-су-Буа на севере Парижа избил Лухаку разборной дубинкой, нанеся ему анальные травмы.

"Удар, который я нанес, соответствовал полицейским правилам и был законным", – заявил 34-летний Кастелен в суде в парижском пригороде Бобиньи.

Он сказал, что травма Лухаки была "ужасной" и что он думал о ней каждый день. Глядя на Лухаку в зале суда, он сказал, что предлагает свое "сочувствие".

Вместе с сослуживцем Джереми Дулином, которому 42 года, Кастелена обвиняют в насилии при отягчающих обстоятельствах, совершенном в группе, сотрудниками сил безопасности и с применением оружия.

Другой офицер, 31-летний Тони Хокарт, обвиняется в насилии, отягощаемом двумя факторами. С четвертого полицейского, который присутствовал при этом, были сняты обвинения, а также обвинения в изнасиловании, которые изначально были выдвинуты против Кастелена.

Согласно судебному документу, съемка камеры наблюдения во время ареста показала, что Лухака был избит на земле. Его пришлось срочно перевезти в больницу, где он перенес несколько операций.

Кастелену грозит до 15 лет заключения, если его признают виновным, Дулину – 10 лет, а Хокарту – семь. Ожидается, что решение будет вынесено 19 января.

Напомним, массовые беспорядки во Франции в прошлом году спровоцировала смерть 17-летнего водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В худшую ночь беспорядков пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.

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