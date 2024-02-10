ЗМІ: У Німеччині прогнозують ще 10 млн біженців з України в разі перемоги РФ у війні

Німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Welt am Sonntag із посиланням на представників силових структур та парламентарів Німеччини, ознайомлених із прогнозом.

Як пише видання, "в разі потенційного розпаду України німецький уряд припускає, що країну покинуть ще близько десяти мільйонів людей". У цьому сценарії "переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення".

Водночас, додає Welt am Sonntag, німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.

Але ситуацію ускладнює затримка у допомозі з боку Сполучених Штатів: Конгрес із осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування для підтримки України.

Експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу ФРН Родеріх Кізеветтер в коментарі газеті закликав західні держави значно збільшити військову допомогу з огляду на вагання у США.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. У такому випадку десять мільйонів біженців – це досить низький показник", – заявив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Білого дому 9 лютого обговорив із президентом США Джо Байденом подальшу допомогу Україні, й обидва лідери закликали американський Конгрес якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для неї.