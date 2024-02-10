Шольц і Байден у Білому домі закликали Конгрес США схвалити допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Білого дому 9 лютого обговорив із президентом США Джо Байденом подальшу допомогу Україні, й обидва лідери закликали американський Конгрес якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для неї.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агентство Reuters.

Перед зустріччю в Білому домі Байден сказав журналістам, що Конгрес буде винен у "майже злочинній недбалості", якщо не ухвалить рішення про фінансування України, і подякував Шольцу за його лідерство у забезпеченні військової допомоги для Києва в Німеччині.

Німецький канцлер своєю чергою нагадав про нещодавнє рішення лідерів ЄС схвалити 50 мільярдів фінансової допомоги Києву та рішення ФРН збільшити військову допомогу.

"І ми сподіваємося, що Конгрес, Палата представників, дослухається до вас (Байдена. – Ред.) і ухвалить рішення про надання необхідної підтримки", – додав він.

Шольц наголосив, що останнім часом Німеччина зробила вирішальний внесок у підтримку України. "Тепер те ж саме має відбутися в решті Європи, а також у Сполучених Штатах", – сказав він, нагадавши про бажання президента РФ Владіміра Путіна дочекатись падіння підтримки Києва.

Напередодні канцлер ФРН зустрівся з американськими сенаторами з обох партій, які запевнили його, що в Конгресі розуміють необхідність постійної підтримки України.

8 лютого американський Сенат США зробив важливий процедурний крок до ухвалення пакета з фінансуванням України, Ізраїлю і союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.

Детальніше про це – у статті "Промінь надії з США".