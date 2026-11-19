У Польщі затримали двох українців у справі про написи "Слава УПА" на трьох пам’ятниках у Познані.

Про це пише RMF24 із посиланням на дані прокурорів, передає "Європейська правда".

Прокуратура підтверджує, що двоє українців діяли в інтересах російської розвідки.

Як зазначається, слідчі встановили, що відповідальним за графіті є Дмитро Й. Як повідомляється, за це чоловік мав отримати 1000 злотих.

Прокуратура розцінює його дії як акт саботажу та дію, здійснену на замовлення російської розвідки. Самі графіті були визнані публічним підбурюванням до ненависті між польським та українським народами.

За даними прокурорів, інший чоловік, – Микита С. – начебто переконав іншого затриманого зробити графіті, за що йому також висунуто звинувачення.

Прокуратура заявила, що чоловік діяв на замовлення російської розвідки. Також зазначається, що він мав отримати за це $500.

Обох українців затримали в Познані. Суд відхилив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення. Чоловіки перебувають під наглядом поліції, їм заборонено виїжджати за межі країни. Їм також заборонено контактувати один з одним.

Як повідомлялось, напис "Слава УПА" 14 листопада виявили не тільки на пам’ятнику Героям гетто у Варшаві, а і на пам’ятнику солдату 1-ої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув.

Посольство України у Польщі вважає, що поява напису "Слава УПА" на пам’ятнику Героям Варшавського гетто є проявом гібридної війни Росії.