Країни, які входять до "коаліції охочих", за підсумками зустрічі у Берліні закликали Росію до енергетичного перемир’я на час зими.

Про це йдеться у відповідній заяві від 19 листопада, пише "Європейська правда".

"Коаліція охочих" вважає, що як перший крок до припинення бойових дій Росія повинна "погодитися на енергетичне перемир’я на період зими".

"З огляду на важливість безпечного проходу та свободи судноплавства у Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки вони наголосили на необхідності також домовитися про перемир’я, щоб забезпечити експорт продовольства з цього регіону", – йдеться у заяві.

Окрім цього, лідери ще раз підтвердили свою непохитну солідарність з Україною та її право на самооборону проти російської агресії.

Також вони підтвердили свою прихильність до довгострокової та всебічної підтримки України, зокрема шляхом надання політичної, дипломатичної, військової, фінансової та цивільної допомоги. У цьому контексті лідери наголосили, що посилення потенціалу протиповітряної оборони України залишається пріоритетом.

Зазначається, що напередодні зими лідери докладуть додаткових зусиль разом із третіми країнами, щоб забезпечити Україну додатковими засобами протиракетної оборони.

Окремо вони зобов’язалися посилити економічний тиск на військові дії Росії шляхом застосування санкцій, ширших економічних заходів та жорстких дій проти обходу санкцій.

Цього дня після засідання "коаліції охочих" спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Втім, президент України Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".

Також він заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.