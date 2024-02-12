Посольство Украины в Польше обратилось в полицию из-за инцидента с рассыпанным зерном

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе, где протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, пишет "Европейская правда".

Зварич сообщил, что украинские грузовики, которые остановили фермеры и высыпали из них часть зерна, были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву.

"Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления.

Польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры", – рассказал посол, добавив, что дипломаты на связи с водителями этих грузовиков.

"Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации.

Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", – заявил украинский посол.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Читайте и смотрите также интервью с торговым представителем Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева.