Республіканці в Сенаті США у четвер відхилили резолюцію, який зобов'язує президента Дональда Трампа припинити війну в Ірані або отримати схвалення Конгресу на її продовження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Сенат проголосував 51 голосом проти 48, переважно за партійною ознакою, за відхилення резолюції про воєнні повноваження, яка раніше була схвалена Палатою представників.

Сенатори-республіканці Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Ренд Пол, які голосували за попередні резолюції, що наказували Трампу припинити війну, у голосуванні приєдналися до Демократичної партії.

Демократ Джон Феттерман був єдиним з лав своєї партії, хто проголосував проти резолюції.

Цей документ, відомий як резолюція про воєнні повноваження, є здебільшого символічним. Демократи хотіли, щоб республіканці офіційно зафіксували своє голосування проти припинення війни в Ірані. Навіть якби резолюція була ухвалена, Трамп, ймовірно, не підписав би її.

Голосування у четвер стало першим для будь-якої з палат щодо резолюції про воєнні повноваження з часу проміжних виборів 3 листопада. На виборах Республіканська партія втратила більшість в обох палатах Конгресу, а опитування засвідчили, що падіння підтримки, серед іншого, пов’язане з війною проти Ірану.

Палата представників ухвалила резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити конфлікт, в середині вересня за ініціативою конгресмена-демократа Сета Моултона з результатом голосування 220 проти 204. У цьому випадку сім республіканців приєдналися до демократів, щоб обмежити військові дії Трампа проти Ірану.

Заступник контролера з питань бюджету та асигнувань у Пентагоні Артур Міллер під час слухань у Сенаті повідомив, що станом на 13 листопада вартість війни з Іраном становила 48,3 млрд доларів.

За даними опитування, більшість американців хоче, щоб новообраний Конгрес США, у якому більшість мають демократи, вжив заходів для припинення війни з Іраном та скасування мит, введених президентом Дональдом Трампом.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що поразка республіканців на проміжних виборах не вплине на підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики.