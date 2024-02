Азербайджан викликав посла ЄС зі звинуваченнями на адресу місії Євросоюзу у Вірменії

Очільника Представництва ЄС в Азербайджані викликали до МЗС країни через діяльність моніторингової місії Євросоюзу у Вірменії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 12 лютого заявили у Міністерстві закордонних справ Азербайджану.

Посла ЄС Петера Міхалко викликали на зустріч та висловили стурбованість діяльністю моніторингової місії ЄС у Вірменії, що "суперечить початковим домовленостям щодо цієї місії та її діяльності".

Баку заявляє, що місія мала сприяти стабільності у регіоні та зміценню довіри між Вірменією та Азербайджаном, але замість того "широко використовується як інструмент пропаганди проти Азербайджану".

Зокрема, Баку обурюється тим, що місія організовує поїздки європейських посадовців та неурядових делегацій у прикордонні райони, і ці візити використовуються для "поширення ненависті до Азербайджану та необгрунтованої фобії Азербайджану". Згадали також спробу нелегального перетину кордону у зоні відповідальності місії, зауваживши, що це "кидає тінь на задекларовані завдання місії".

"Європейську сторону закликали вжити усіх необхідних заходів з метою гарантувати, що моніторингова місія ЄС на тиреторії Вірменії діятиме виключно як нейтральна, цивільна, неозброєна місія відповідно до задекларованого мандата і утримається від будь-яких дій, спрямованих проти суверенітету, територіальної цілісності Азербайджану чи іншого впливу на його легітимні безпекові інтереси", – йдеться у заяві.

Незадовго перед цим Петер Міхалко висловив жаль щодо того, що азербайджанські ЗМІ поширили інформацію зі звинуваченнями на адресу місії ЄС у Вірменії і назвав їх безпідставними. Посол наголосив, що місія беззбройна і є виключно спостережною.

I regret that in the recent days, some media in Azerbaijan published absolutely baseless allegations against the EU Mission in Armenia. I underline that EUMA is a civilian, unarmed mission & its mandate is to observe. The presence of the mission aims to contribute to stability &…