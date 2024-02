Азербайджан вызвал посла ЕС с обвинениями в адрес миссии Евросоюза в Армении

Главу представительства ЕС в Азербайджане вызвали в МИД страны из-за деятельности мониторинговой миссии Евросоюза в Армении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 12 февраля заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Посла ЕС Петера Михалко вызвали на встречу и выразили обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении, что "противоречит первоначальным договоренностям по этой миссии и ее деятельности".

Баку заявляет, что миссия должна была способствовать стабильности в регионе и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, но вместо этого "широко используется как инструмент пропаганды против Азербайджана".

В частности, Баку возмущается тем, что миссия организует поездки европейских чиновников и неправительственных делегаций в приграничные районы, и эти визиты используются для "распространения ненависти к Азербайджану и необоснованной фобии Азербайджана". Вспомнили также попытку нелегального пересечения границы в зоне ответственности миссии, отметив, что это "бросает тень на задекларированные задачи миссии".

"Европейскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью гарантировать, что мониторинговая миссия ЕС на территории Армении будет действовать исключительно как нейтральная, гражданская, невооруженная миссия в соответствии с задекларированным мандатом и воздержится от любых действий, направленных против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или иного влияния на его легитимные интересы безопасности", – говорится в заявлении.

Незадолго перед этим Петер Михалко выразил сожаление по поводу того, что азербайджанские СМИ распространили информацию с обвинениями в адрес миссии ЕС в Армении, и назвал их безосновательными. Посол подчеркнул, что миссия безоружна и является исключительно наблюдательной.

I regret that in the recent days, some media in Azerbaijan published absolutely baseless allegations against the EU Mission in Armenia. I underline that EUMA is a civilian, unarmed mission & its mandate is to observe. The presence of the mission aims to contribute to stability &…