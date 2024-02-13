Депутата "ПіС" виключили зі слідчої комісії Сейму Польщі щодо виборів поштою

Депутата від попередньої партії влади "Право і справедливість" Павла Яблонського виключили зі слідчої комісії Сейму щодо голосування поштою на президентських виборах у розпал пандемії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Причиною рішення стала інформація про те, що Яблонський надавав поради тодішньому прем’єру Моравецькому про те, як "відкотити" рішення.

Депутати від коаліції розцінили це як участь в ухваленні рішень, а в "ПіС" не погоджуються з таким трактуванням.

"Запевняю вас, що увесь парламентський клуб "ПіС" надавав поради прем’єру Матеушу Моравецькому, і члени уряду теж, так чи інакше… Чи чи хочете виключити з комісії взагалі усіх депутатів "ПіС"? – аргументував депутат Пшемислав Чарнек.

За виключення Павла Яблонського зі складу комітету проголосували шестеро депутатів від коаліції, один утримався, а депутати від "ПіС" не брали участі у голосуванні.

Далі президія Сейму повинна буде оголосити пошук іншого кандидата до складу комісії на заміну Яблонському.

Нагадаємо, у Сеймі нового скликання створили три слідчі комісії: щодо поштового голосування на президентських виборах 2020 року під час пандемії, щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus за правління попередньої влади, та щодо "візового скандалу".

Детальніше про це – у статті "Полювання на Качинського".