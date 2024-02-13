Депутата "ПиС" исключили из следственной комиссии Сейма Польши по выборам по почте

Депутата от предыдущей партии власти "Право и справедливость" Павла Яблонского исключили из следственной комиссии Сейма по голосованию по почте на президентских выборах в разгар пандемии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Причиной решения стала информация о том, что Яблонский давал советы тогдашнему премьеру Моравецкому о том, как "откатить" решение.

Депутаты от коалиции расценили это как участие в принятии решений, а в "ПиС" не согласны с такой трактовкой.

"Уверяю вас, что весь парламентский клуб "ПиС" давал советы премьеру Матеушу Моравецкому, и члены правительства тоже, так или иначе... Или хотите исключить из комиссии вообще всех депутатов "ПиС"? – аргументировал депутат Пшемыслав Чарнек.

За исключение Павла Яблонского из состава комитета проголосовали шестеро депутатов от коалиции, один воздержался, а депутаты от "ПиС" не принимали участия в голосовании.

Далее президиум Сейма должен будет объявить поиск другого кандидата в состав комиссии на замену Яблонскому.

Напомним, в Сейме нового созыва создали три следственные комиссии: по почтовому голосованию на президентских выборах 2020 года во время пандемии, по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus при правлении предыдущей власти, и по "визовому скандалу".

Подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского".