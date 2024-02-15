Байден прийме Дуду і Туска у річницю вступу Польщі до НАТО

Президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінуться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 12 березня.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден привітає президента Анджея Дуду та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на спільній зустрічі в Білому домі 12 березня", – йдеться у повідомленні.

Як стверджується, лідери "підтвердять свою непохитну підтримку захисту України від жорстокої загарбницької війни Росії".

Зустріч у Білому домі збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.

Дуда, Туск та Байден скоординують свої дії напередодні майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, повідомили у Білому домі.

Вони також обговорять американсько-польське стратегічне партнерство в галузі енергетичної безпеки, економічні відносини і спільну відданість Сполучених Штатів і Польщі демократичним цінностям.

Саміт НАТО у Вашингтоні, серед іншого, повинен розглянути подальше зближення України з Альянсом.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт, однак, не очікує, що на саміті у Вашингтоні Україна отримає запрошення приєднатись до Північноатлантичного альянсу.