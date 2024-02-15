Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це Санду повідомила на зустрічі з єврокомісаркою із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

Санду зустрілася з Йоганссон у Кишиневі 15 лютого.

"Сторони обговорили європейський шлях Молдови, проблеми безпеки та міграції, з якими стикається наша країна, і ризики для безпеки держави", – повідомили у пресслужби президентки за підсумками зустрічі.

Санду подякувала Йоганссон за допомогу, надану Молдові в управлінні потоком українських біженців після початку війни проти України.

Президентка наголосила на важливості подальшої підтримки України і повідомила, що Молдова готова надати Києву нову партію гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Санду під час візиту до України в листопаді заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.

Європейська інтеграція України та Молдови призведе до вступу обох держав до ЄС, переконаний президент Володимир Зеленський.