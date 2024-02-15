Молдова готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом Санду сообщила на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Санду встретилась с Йоханссон в Кишиневе 15 февраля.

"Стороны обсудили европейский путь Молдовы, проблемы безопасности и миграции, с которыми сталкивается наша страна, и риски для безопасности государства", – сообщили в пресс-службе президента по итогам встречи.

Санду поблагодарила Йоханссон за помощь, оказанную Молдове в управлении потоком украинских беженцев после начала войны в Украине.

Президент подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины и сообщила, что Молдова готова предоставить Киеву новую партию гуманитарной помощи.

Напомним, Санду во время визита в Украину в ноябре заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.

Европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обоих государств в ЕС, убежден президент Владимир Зеленский.